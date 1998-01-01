По нарушениям на выборах 2016–2018 годов расследуется 29 уголовных дел

В настоящее время расследуется 29 уголовных дел о нарушениях на выборах в 2016–2018 годах. Об этом сообщила в четверг, 28 февраля, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на первом общественном электоральном медиафоруме. По ее словам, за прошедшие два года результаты выборов были отменены на 68 избирательных участках в 34 российских регионах. По фактам выявленных там нарушений было возбуждено 81 уголовное дело.

— По семи уголовным делам вынесены обвинительные приговоры, в том числе по одному делу виновный приговорен к реальному лишению свободы, — цитирует Памфилову ТАСС.

Глава ЦИК назвала одной из главных проблем тот факт, что уголовные дела по фальсификациям на выборах прекращаются и нарушители продолжают работать в избирательной системе.

Ранее, как сообщал Пятый канал, Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину, какие нововведения будут внедрены в день единого голосования в сентябре 2019 года.