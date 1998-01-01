Ни «Юла» себе! Петербурженка дала объявление о продаже корабля за 1,5 миллиона

Петербурженка Дарья С. Выставила на продажу модель исторического судна. За свой товар девушка нескромно просит полтора миллиона рублей. Объявление появилось на сервисе объявлений «Юла».

Взамен за крупную сумму Дарья готова отдать точную миниатюрную копию судна Петра I — шняву (небольшое парусное судно — прим.ред.) «Мункер». В описании товара значится, что при создании модели использовалась древесина ценных пород — яблоня, кумьер, эбен и груша. Также в модели есть детали из латуни и перкали (вероятнее всего, речь идет о парусах).

В длину и высоту модель достигает 900 миллиметров, ширина палубы — 250 миллиметров. Продавец также отмечает «потрясающую деталировку» модели. Однако по каким причинам петербурженка решила продать корабль по цене небольшой квартиры на периферии, остается неизвестным.

Стоит отметить, что в числе выставленных на продажу Дарьей вещей немало дорогостоящих предметов мужского гардероба. С чем это связано — остается только догадываться.

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