Горнолыжники в Карачаево-Черкесии могли сами спровоцировать сход лавины

, 22:53 Эфирная новость 69

Двое пострадавших в результате схода лавины находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Двое пострадавших после схода лавины в Карачаево-Черкесии находятся в реанимации. По данным РИА Новости, их состояние оценивается как стабильное.

— Двое пострадавших у нас находятся в Зеленчукской больнице в реанимационном отделении, состояние стабильное, один стабильно тяжелый. Политравма, переломы, но жизни ничего не угрожает. Помощь оказывается в полном объеме, приехали бригады из республиканской больницы, главный реаниматолог находится здесь, травматологи, — рассказал министр здравоохранения республики Казим Шаманов.

Он также отметил, что трое горнолыжников отказались от медицинской помощи и вернулись к себе в лагерь. К слову, в правоохранительных органах уже выдвинули версию, что горнолыжники сами могли спровоцировать сход лавины.

— Было тепло, снег выпал, может, воздушная подушка образовалась. В принципе, это рассчитано на фрирайдеров, они любят такие вылазки по опасным местам, это экстрим, кому-то везет, кому-то нет. Это предсказуемо в такие погодные условия, что сойдет лавина. Скорее всего, они вызвали ее сами — катаниями,  рассказали в правоохранительных органах РИА Новости.

В Карачаево-Черкессии продолжается спасательная операция. Там сошла лавина. Известно об одном погибшем, еще шестеро пострадали, один — в тяжелом состоянии. Его уже доставили вертолетом в больницу. Оползень накрыл группу туристов на горном хребте Дукка, в районе курорта Архыз. Все они лыжники-экстремалы, любители внетрассового спуска. Среди спасенных — вице-президент крупного банка. Личность погибшего также установлена. Это инструктор по альпинизму Сергей Камбалов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что при сходе лавины в КЧР тяжело пострадал крупный банкир и топ-менеджеры НПО.

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