Горнолыжники в Карачаево-Черкесии могли сами спровоцировать сход лавины

Двое пострадавших после схода лавины в Карачаево-Черкесии находятся в реанимации. По данным РИА Новости, их состояние оценивается как стабильное.
Он также отметил, что трое горнолыжников отказались от медицинской помощи и вернулись к себе в лагерь. К слову, в правоохранительных органах уже выдвинули версию, что горнолыжники сами могли спровоцировать сход лавины.
В Карачаево-Черкессии продолжается спасательная операция. Там сошла лавина. Известно об одном погибшем, еще шестеро пострадали, один — в тяжелом состоянии. Его уже доставили вертолетом в больницу. Оползень накрыл группу туристов на горном хребте Дукка, в районе курорта Архыз. Все они лыжники-экстремалы, любители внетрассового спуска. Среди спасенных — вице-президент крупного банка. Личность погибшего также установлена. Это инструктор по альпинизму Сергей Камбалов.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что при сходе лавины в КЧР тяжело пострадал крупный банкир и топ-менеджеры НПО.