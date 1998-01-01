СКА сенсационно проигрывает в серии плей-офф московскому «Спартаку»

Московский «Спартак» драматично выиграл второй матч плей-офф против петербургского СКА и повел в серии 2:0.

В «Ледовом» красно-белым удалось отыграть две шайбы и забить победный гол за пять секунд до окончания третьего периода.

Счет на табло открыли хозяева усилиями Романа Рукавишникова, вскоре счет удвоил Александр Барабанов. За «Спартак» отличились Дмитрий Калинин и Илья Талалуев, а решающую шайбу в ворота СКА отправил Мартиньш Карсумс.

Москвичи повели в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:0 и следующие два матча проведут в родных стенах.

Ранее Пятый канал рассказывал о первой победе «Спартака» в Петербурге.