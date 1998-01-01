Уклонист Коновалов: Руководитель Хакасии «откосил» от службы в армии

31-летний губернатор Хакасии Валентин Коновалов уклонился от службы в армии. Мы направили запрос в военкомат Красноярского края. Информация подтвердилась. Чиновник и сам не отрицает, что не служил в рядах Вооруженных сил.

— Действительно, я не служил, но все вот эти вот слухи, которые распространяют — «уклонялся», «к уголовной ответственности привлекался» — это, конечно, полный бред. Я уже давно являюсь публичным человеком, есть там по здоровью у меня ограничения. Не буду сейчас распространяться, — ответил Коновалов.

Выяснилось, что у Коновалова нет на руках ни военного билета, ни другого официального документа, освобождающего его от Армии. Получается, что он и губернатором быть не может. В законе четко прописано, что гражданам, уклонившимся от службы в Вооруженных Силах, запрещено работать на государственной и муниципальной службе.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что новый глава Хакасии выписал космические премии своим замам за счет бюджетников.