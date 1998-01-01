Новый глава Хакасии выписал космические премии своим замам за счет бюджетников

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А ведь, вступая в должность в ноябре 2018 года, Валентин Коновалов обещал покончить с коррупцией и сократить расходы на чиновников.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Огромные годовые премии за полтора месяца работы выписало себе новое руководство Хакасии, отняв эти деньги у местных бюджетников. Причем губернатор Валентин Коновалов, вступивший в должность в ноябре 2018 года, обещал покончить с коррупцией, провести аудит и сократить расходы на чиновников.

Однако в распоряжении журналистов оказались приказы главы региона о премировании сотрудников своего аппарата в размере 300% ежемесячного оклада. В том числе речь идет и о вице-губернаторе Юлии Исмагиловой. Вот, что сообщили в пресс-службе правительства республики о трудовых подвигах, которые чиновница успела совершить за считанные недели работы:

— За время работы Юлия Вячеславовна организовала и провела инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве. Кроме того, начата проверка постоянного представительства в Санкт-Петербурге, которое подлежит ликвидации. Результатом оперативно проведенной работы Исмагиловой стал акт объемом более 50 листов.

А ведь совсем недавно Исмагилова, по крайней мере на словах, была противницей больших зарплат и роскошного образа жизни.

— Губернатор поставил задачу оптимизировать расходы, расходы однозначно будут оптимизированы, сокращены, конечно, такой роскоши не будет, — заявляла чиновница всего месяц назад.

Сообщается, что премии были выданы «за счет экономии по фонду оплаты труда». При этом местные бюджетники — прежде всего врачи — массово увольняются и переезжают в соседние регионы, так и не дождавшись обещанных надбавок.

Ранее Пятый канал сообщал, что на повышение зарплат и премий чиновников в 2019 году правительство собирается выделить на 39 миллиардов рублей больше, чем планировалось — в целях борьбы с коррупцией.

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