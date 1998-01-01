В Петербурге арестовали экс-инженера «Адмиралтейских Верфей» по делу о мошенничестве

В Петербурге суд отправил в СИЗО на два месяца бывшего главного инженера одного из крупнейших оборонных заводов страны — «Адмиралтейские Верфи». Его подозревают в причастности к хищению 33 миллионов рублей при строительстве самых современных российских дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада». На флоте пока всего одна такая субмарина, вторая проходит испытания, третья строится.

Вопросы по «Ладе» возникли в рамках расследования другого уголовного дела — по хищениям при строительстве подлодок проекта 636 «Варшавянка». Там 100 миллионов рублей, по данным следствия, исчезли при изготовлении уникальной, подробной до винтика, 3D модели. Подрядчик IT-бизнесмен Валерий Пшеничный умер при странных обстоятельствах в СИЗО.

Скандал разгорелся, начались массовые проверки, аресты, которые докатились до главного инженера Верфей и получается охватил уже два крупных оборонных проекта — и «Варшавянку» и «Ладу».

Владимира Байкова обвиняют в хищении бюджетных средств посредством завышения стоимости госзаказа. Речь идет о создание модели подлодки проекта 677 «Лада». Реализацией амбициозного контракта занялась компания «Новит Про». Именно на ее счет поступил аванс в размере 400 миллионов рублей. 33 из которых, по версии следствия, растворились в карманах бывшего главного инженера «Адмиралтейских Верфей», его зама, а также финансового и генерального директоров компании подрядчика. Причем последний при странных обстоятельствах погиб в СИЗО. Но адвокат Байкова уверен, хищения, как такового, быть просто не могло. Ведь по факту выполненные работы так никто не принял и не оплатил.

А началось все с того, что по подозрению в хищении 100 миллионов рублей был задержан Валерий Пшеничный. Он работал над созданием супер-точного 3D-макета лодки проекта «Варшавянка» и часть выделенных на работу денег исчезла. И уже через несколько дней после ареста, именно Пшеничного находят мертвым в камере следственного изолятора. Адвокаты Пшеничного и бывшего заместителя главного инженера «Адмиралтейских верфей» Глеба Емельченкова считают, что мужчин подставил их партнер по бизнесу Петров. В этом убеждена и вдова бизнесмена.

Находясь в изоляторе, Петров якобы пошел на сделку со следствием и сдал всех соучастников мошенничества. Его показания и стали основанием для возбуждения уголовных дел. Адвокаты считают, что реальных доказательств сторона обвинения не предоставила.

Сын погибшего в камере Валерия Пшеничного уверен, что отца в камере убили. По его словам, есть документы, свидетельствующие о насильственной смерти отца. Опасаясь за свою жизнь тоже, он уехал за границу — об этом он сообщил нам в эксклюзивном интервью.

— Я просто опасаюсь за свою жизнь и за жизни оставшихся членов своей семьи, — рассказал Денис Пшеничный, сын Валерия Пшеничного.

Но никто не исключает, что истинные мотивы столько скорого переезда могут быть и другими — никто из фигурантов свою вину так и не признал. А следствие так и не нашло ни пропавших миллионов Минобороны, ни тех, на чьих счетах они могли осесть. Так что вполне вероятно, список подозреваемых будет расширяться.

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