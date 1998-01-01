В Петербурге арестовали экс-инженера «Адмиралтейских Верфей» по делу о мошенничестве

, 4:37 Эфирная новость 12

Районный суд Северной столицы отправил под стражу на два месяца бывшего главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Владимира Байкова.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Петербурге суд отправил в СИЗО на два месяца бывшего главного инженера одного из крупнейших оборонных заводов страны — «Адмиралтейские Верфи». Его подозревают в причастности к хищению 33 миллионов рублей при строительстве самых современных российских дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада». На флоте пока всего одна такая субмарина, вторая проходит испытания, третья строится.

Вопросы по «Ладе» возникли в рамках расследования другого уголовного дела — по хищениям при строительстве подлодок проекта 636 «Варшавянка». Там 100 миллионов рублей, по данным следствия, исчезли при изготовлении уникальной, подробной до винтика, 3D модели. Подрядчик IT-бизнесмен Валерий Пшеничный умер при странных обстоятельствах в СИЗО.

Скандал разгорелся, начались массовые проверки, аресты, которые докатились до главного инженера Верфей и получается охватил уже два крупных оборонных проекта — и «Варшавянку» и «Ладу».

Владимира Байкова обвиняют в хищении бюджетных средств посредством завышения стоимости госзаказа. Речь идет о создание модели подлодки проекта 677 «Лада». Реализацией амбициозного контракта занялась компания «Новит Про». Именно на ее счет поступил аванс в размере 400 миллионов рублей. 33 из которых, по версии следствия, растворились в карманах бывшего главного инженера «Адмиралтейских Верфей», его зама, а также финансового и генерального директоров компании подрядчика. Причем последний при странных обстоятельствах погиб в СИЗО. Но адвокат Байкова уверен, хищения, как такового, быть просто не могло. Ведь по факту выполненные работы так никто не принял и не оплатил.

А началось все с того, что по подозрению в хищении 100 миллионов рублей был задержан Валерий Пшеничный. Он работал над созданием супер-точного 3D-макета лодки проекта «Варшавянка» и часть выделенных на работу денег исчезла. И уже через несколько дней после ареста, именно Пшеничного находят мертвым в камере следственного изолятора. Адвокаты Пшеничного и бывшего заместителя главного инженера «Адмиралтейских верфей» Глеба Емельченкова считают, что мужчин подставил их партнер по бизнесу Петров. В этом убеждена и вдова бизнесмена.

Находясь в изоляторе, Петров якобы пошел на сделку со следствием и сдал всех соучастников мошенничества. Его показания и стали основанием для возбуждения уголовных дел. Адвокаты считают, что реальных доказательств сторона обвинения не предоставила.

Сын погибшего в камере Валерия Пшеничного уверен, что отца в камере убили. По его словам, есть документы, свидетельствующие о насильственной смерти отца. Опасаясь за свою жизнь тоже, он уехал за границу — об этом он сообщил нам в эксклюзивном интервью.

— Я просто опасаюсь за свою жизнь и за жизни оставшихся членов своей семьи, — рассказал Денис Пшеничный, сын Валерия Пшеничного.

Но никто не исключает, что истинные мотивы столько скорого переезда могут быть и другими — никто из фигурантов свою вину так и не признал. А следствие так и не нашло ни пропавших миллионов Минобороны, ни тех, на чьих счетах они могли осесть. Так что вполне вероятно, список подозреваемых будет расширяться.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в США задумались о российском «галлюциногенном» оружии.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

4:51
Видео: Анна Семенович с голой грудью празднует день рождения в Дубае
4:37
В Петербурге арестовали экс-инженера «Адмиралтейских Верфей» по делу о мошенничестве
4:24
Видео: Порошенко с улыбочкой ущипнул жителя Запорожья за нос
4:13
«Хоть убейте, даже по фото — беременность!»: За девушку Тимати все решили
3:53
Путин выразил надежду на скорое разрешение индо-пакистанского конфликта
3:26
Видео: На российском судне в Южной Корее произошел пожар
3:04
«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» на 200 миллионов долларов
2:46
Видео: КНДР выступила на саммите за частичную отмену санкций США
2:17
Пиппа Миддлтон впервые после родов появилась на публике с малышом
1:59
Видео: Школьник рассказал, как спас пассажира самолета, летевшего из Сочи в Москву
1:36
Видео: Проект «Правнуки победителей» стартует в российских школах 1 марта
1:06
Небензя о резолюции США по Венесуэле: Кульминация спектакля двойных стандартов
0:52
США пообещали Порошенко публичную порку в случае новой авантюры в Азовском море
0:36
Видео с места аварии в Москве, в которой погиб сотрудник ДПС
0:22
Фото: Эмили Ратаковски голой грудью рекламирует свою коллекцию купальников
0:10
С 1 марта россиян ждут изменения в разных сферах жизни
23:59
Оскароносный композитор и пианист Андре Превин скончался в Нью-Йорке
23:48
Сотрудник ДПС погиб в ДТП в Москве
23:41
СКА сенсационно проигрывает в серии плей-офф московскому «Спартаку»
23:28
Уклонист Коновалов: Руководитель Хакасии «откосил» от службы в армии

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама