Видео: Порошенко с улыбочкой ущипнул жителя Запорожья за нос

Предвыборный вояж президента Украины по Запорожью «украсился» еще одним инцидентом.

На этот раз в сеть попало видео, на котором Порошенко, проходя сквозь толпу местных жителей, панибратски хлопает мужчину по плечу, а затем неожиданно пихает его в нос.

Сразу после такой странной выходки, как ни в чем не бывало, украинский лидер продолжает свое движение с улыбкой на лице.

В ходе этой же поездки по западу Украины Порошенко сорвал шапку с девушки и бросил ей в лицо.

Как сообщал Пятый канал, в Киеве 28 февраля прошел митинг с требованием импичмента Порошенко, в котором приняли участие около 500 человек, в основном пенсионного возраста.