Видео: В Киеве люди вышли на улицы с требованием отставки Порошенко

В Киеве в четверг, 28 февраля, прошел митинг с требованием импичмента Порошенко, сообщает издание «Апостроф». Колонна протестующих заняла улицу имени Михаила Грушевского в центре украинской столицы. По предварительным подсчетам, на митинг против Порошенко вышли около 500 человек, в основном пенсионного возраста.

Колонна двигалась по улице в сторону стадиона имени Валерия Лобановского, были слышны лозунги «Нам нужен новый президент, который победит коррупцию». Митингующие несли в руках флаги партии «Всеукраинское объединение „Свобода“», а также плакаты с призывом подвергнуть Порошенко процедуре импичмента.

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