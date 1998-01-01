Лайфхак для мужчин на 8 марта: как красиво упаковать подарок

Практически каждый россиянин с тревогой ожидает столь популярный в стране праздник — Международный женский день. Ведь по традиции нужно поздравить всех своих родных и близких представительниц женского пола. Не стоит забывать и о подругах, коллегах, бывших одноклассницах. Список может быть бесконечен, но каждый мужчина, исходя из своих финансовых возможностей, определяет этот круг для себя сам.

Вопреки расхожему мнению, женщины любят не только ушами. Им подавай еще и визуальное, эстетическое наслаждение. Поэтому, когда мужчина уже купил подарки для своих дорогих и любимых, есть смысл и красиво их упаковать.

Для этого нужно взять лист бумаги, крышку от кастрюли, и обвести карандашом окружность. Получившийся круг расчертить на четыре части. Затем наложить крышку на половину уже нарисованной окружности, и снова очертить нехитрый трафарет. После этого вырезать получившуюся «восьмерку» и согнуть ее по прорисованным линиям. Всего лишь за пять минут оригинальная коробка для подарка готова.

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