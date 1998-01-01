«Гидрометцентр предупреждает!»: Полуголый Тарзан готовится к 8 марта

48-летний танцор и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, разделся в преддверии Международного женского дня. Пикантные кадры с фотосессии появились на его странице в Instagram.

— Внимание! Тарзан шоу, МЧС и Гидрометцентр предупреждают — 8 Марта будет жарко! — подписал он публикацию.

По информации сайта Teleprogramma.pro, речь идет о легендарном эротическом спектакле, куда запрещен вход несовершеннолетним. На афише к мероприятию, супруг певицы Наташи Королевой позирует с розой в руках, а за его спиной находятся трое атлетически сложенных мужчин.

Ранее Пятый канал рассказывал, как абсолютно голого Тарзана высмеяли в сети за фото с висящей грудью.