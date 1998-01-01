Новые правила маркировки сигарет вступили в России

, 8:11 Видео 194

Точечный двухмерный код на упаковке позволит отслеживать путь табачных изделий от производителя до конечного потребителя.

Фото, видео: www.globallookpress.com

В России вступила в силу обязательная цифровая маркировка сигарет. С 1 марта все производители табачных изделий обязаны зарегистрироваться в системе, а с 1 июля перейти на новый формат упаковки.

В течение года допускается продажа сигаретных пачек без точечного кода, после чего вступит запрет на немаркированные изделия. По информации ТАСС, эти меры позволят повысить прозрачность рынка и сократить долю контрафактной продукции.

Эксперимент с цифровой маркировкой сигарет стартовал в апреле прошлого года. С помощью электронного двухмерного кода в формате Data Matrix можно отследить путь табачных изделий от производителя до конечного потребителя.

Ранее Пятый канал сообщал, что ученые создали «коварное» приложение для телефонов заядлых курильщиков.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:36
Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова
9:22
Видео: Работу губернаторов намерены оценивать по состоянию дорог
9:11
Солсбери потерял миллион туристов из-за дела Скрипалей
8:55
В Башкирии перевернулся микроавтобус с пассажирами
8:49
Эд Ширан тайно женился на однокласснице
8:35
Счетная палата: Контроль за медицинским обслуживанием в регионах нужно усилить
8:22
Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье пока не будут выпускать на волю
8:11
Новые правила маркировки сигарет вступили в России
8:03
Какая погода ждет россиян в марте
7:56
На территории Приморского края с начала года зафиксировано 136 лесных пожаров
7:44
Исторический ликбез по-киевски: Россия и Белоруссия произошли от Украины
7:43
Видео: В центре Петербурга из-под асфальта забил мощный фонтан кипятка
7:37
Видео: Небензя обвинил Запад в «убийстве» российской резолюции по Венесуэле
7:33
Поезда перестали ходить на участке салатовой ветки московского метро
7:30
Видео: Пакистан передаст Индии захваченного летчика
7:23
Разметка, пассажирские перевозки, торговля: Основные нововведения с 1 марта
7:16
Лайфхак для мужчин на 8 марта: как красиво упаковать подарок
7:09
Бефстроганов: классический рецепт с секретом от шеф-повара Рустама Тангирова
7:02
1 марта — День кошек в России
7:01
1 марта — День эксперта-криминалиста МВД России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

5 февраля

Как стукнет век: гавайские власти нашли способ спасти курильщиков

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама