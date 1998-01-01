Новые правила маркировки сигарет вступили в России

В России вступила в силу обязательная цифровая маркировка сигарет. С 1 марта все производители табачных изделий обязаны зарегистрироваться в системе, а с 1 июля перейти на новый формат упаковки.

В течение года допускается продажа сигаретных пачек без точечного кода, после чего вступит запрет на немаркированные изделия. По информации ТАСС, эти меры позволят повысить прозрачность рынка и сократить долю контрафактной продукции.

Эксперимент с цифровой маркировкой сигарет стартовал в апреле прошлого года. С помощью электронного двухмерного кода в формате Data Matrix можно отследить путь табачных изделий от производителя до конечного потребителя.

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