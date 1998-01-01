Видео: В центре Петербурга из-под асфальта забил мощный фонтан кипятка

Мощный фонтан кипятка забил из-под асфальта около 7 часов утра в пятницу, 1 марта, на улице Караванной, в центре Петербурга.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из ямы посреди дороги вырывается столб горячей воды и бьет в одно из окон соседнего здания.

На место оперативно прибыли спасатели и устранили утечку. О пострадавших информация не поступала. Обстоятельства ЧП выясняются. По предварительным данным, вода залила четыре окна соседнего банка, имущество которого — застраховано.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что подобный инцидент происходил в начале февраля, тогда трубу с кипятком прорвало на северо-западе Петербурга.