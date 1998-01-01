В Башкирии перевернулся микроавтобус с пассажирами

В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург опрокинулся микроавтобус. Авария произошла утром в пятницу, 1 марта, на 126 километре автодороги вблизи Стерлитамака.

По предварительным данным, 39-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace на пути в Уфу пытался обогнать КАМАЗ, однако не справился с управлением, столкнулся с грузовым автомобилем и вылетел с автодороги.



В момент инцидента в салоне находились три человека. Сейчас их осматривают врачи. Подробности происшествия выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Башкирии столкнулись пассажирский поезд и легковушка. В результате инцидента в Туймазинском районе пострадали водитель автомобиля и два пассажира. По данным ведомства, водитель ВАЗ выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и попытался проехать через пути, но угодил под пассажирский состав, следовавший из Уфы в Москву.