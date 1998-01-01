Худеющая Малышева едва не потеряла сознание в магазине

Звезда шоу «Жить здорово!» Елена Малышева довела себя до «обморочного состояния» из-за строгой диеты. За несколько месяцев она сбросила десять килограммов, но постоянные ограничения в еде не проходят бесследно: 57-летней ведущей стало плохо от вида пирожных и сладостей в кондитерском отделе столичного ГУМа.

— Есть хочется до обморочного состояния. Всего хочется: булок хочется, этого хлеба. Купила себе кабачки и рыбу. Сейчас так мне трудно, нуждаюсь в поддержке, — обратилась она к подписчикам в Instagram.

В комментариях под видео, многие отметили изнеможенный вид Малышевой и посоветовали беречь себя. Другие порекомендовали ей ходить в магазины только на сытый желудок и есть больше фруктов и овощей.

Ранее Пятый канал сообщал, что использование гаджетов во время еды приводит к ожирению.