Зеленский признал неизбежность переговоров с Россией

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» заявил, что достигнуть мира в Незалежной удастся только путем проведения переговоров с Россией, сообщает РИА Новости.

— Главная цель каждого украинца — это сохранить жизнь людей. Поэтому первый шаг — это прекращение огня. Как мы можем это сделать — это только переговоры. Мы не сможем обойтись без переговоров между Россией и Украиной , — сказал кандидат в президенты.

По мнению Владимира Зеленского, в переговорном процессе должно участвовать как можно больше международных посредников, таких как США и Великобритания. Кандидат в президенты Украины при этом отметил, что компромиссы относительно суверенитета и независимости страны не подлежат рассмотрению.

— Мы не торгуем нашими людьми, мы не торгуем нашими территориями , — заявил Зеленский.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. За пост главы Незалежной впервые в истории борются 44 кандидата.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Зеленский «пообещал» посадить Порошенко в тюрьму. Кандидат на пост президента Украины разместил провокационный пост в Facebook.