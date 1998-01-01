Зеленский признал неизбежность переговоров с Россией

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» заявил, что достигнуть мира в Незалежной удастся только путем проведения переговоров с Россией, сообщает РИА Новости.
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По мнению Владимира Зеленского, в переговорном процессе должно участвовать как можно больше международных посредников, таких как США и Великобритания. Кандидат в президенты Украины при этом отметил, что компромиссы относительно суверенитета и независимости страны не подлежат рассмотрению.
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Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. За пост главы Незалежной впервые в истории борются 44 кандидата.
Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Зеленский «пообещал» посадить Порошенко в тюрьму. Кандидат на пост президента Украины разместил провокационный пост в Facebook.