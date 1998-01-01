Видео: Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Перу

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,1 произошло в пятницу, 1 марта, на юго-востоке Перу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки были зафиксированы в 8.50 по всемирному координированному времени (11.50 по московскому времени — прим. ред.). Местонахождение эпицентра — девять километров к северо-западу от Асангаро. Глубина залегания очага — 258 километров.

По данным агентства, информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее Пятый канал сообщал, что мощное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Азербайджане. Эпицентр толчков располагался в 26 километрах к северо-востоку от города Баскал.