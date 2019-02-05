Мощное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Азербайджане

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Эпицентр толчков располагался в 26 километрах в северо-востоку от города Баскал.

Фото: www.globallookpress.com

Сильнейшее землетрясение произошло на севере Азербайджана, вечером, 5 февраля. Об этом сообщает геологическая служба США.

По их данным, эпицентр толчков располагался на глубине 10 километров и находился всего в 131 километрах от столицы Азербайджана Баку, и совсем недалеко от города Баскал — в 26 километрах.

О пострадавших или погибших в результате сейсмологического явления пока не сообщается. Также пока непонятен масштаб разрушений.

Ранее Пятый канал рассказывал о землетрясении, которое произошло в Иркутской области.

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