Мощное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Азербайджане

Сильнейшее землетрясение произошло на севере Азербайджана, вечером, 5 февраля. Об этом сообщает геологическая служба США.

По их данным, эпицентр толчков располагался на глубине 10 километров и находился всего в 131 километрах от столицы Азербайджана Баку, и совсем недалеко от города Баскал — в 26 километрах.

О пострадавших или погибших в результате сейсмологического явления пока не сообщается. Также пока непонятен масштаб разрушений.

Ранее Пятый канал рассказывал о землетрясении, которое произошло в Иркутской области.