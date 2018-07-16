Впервые после травмы Михаэль Шумахер появился на публике

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Спортсмен прилетел на свою виллу в испанской Майорке в сопровождении родственников.

Фото: Михаэль Шумахер в 2001 году. www.globalllokpress.com

Знаменитый чемпион «Форумы-1» Михаэль Шумахер был замечен посторонними людьми в Испании. Жители острова Майорка увидели гонщика среди пассажиров вертолета, прилетевшего на его частную виллу. Фото шикарной резиденции публикует таблоид  The Sun.

Шумахер получил тяжелую травму на горнолыжном курорте во Франции в 2013 году. Этот случай стал первым, когда его увидел кто-то, кроме близких и родственников за последние пять лет. Семья и представители спортсмена отказываются комментировать состояние его здоровья.

 
 
 
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Публикация от Michael Schumacher (@michaelschumacher)

Ранее Пятый канал сообщал, что сын Михаэль Шумахера Мик пошел по стопам отца и заключил контракт с Ferrari.

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