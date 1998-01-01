Сын Шумахера подписал контракт с академией Ferrari

Сын Михаэля Шумахера Мик пошел по стопам отца и планирует выступать в «Формуле-1» за Ferrari. Шумахер-младший заключил контракт с академией «скудерии». Об этом 19-летний гонщик сообщил на своей странице в Twitter.

Ich bin überglücklich, nun Teil der @insideFDA und auch @ScuderiaFerrari Familie zu sein. Ich werde alles für meinen Traum von der @F1 tun. Ferrari hat einen großen Platz in meinem Herzen und auch in unserer Familie, deshalb freue ich mich auch auf persönlicher Ebene. pic.twitter.com/hI1klNGt73 — Mick Schumacher (@SchumacherMick) 19 января 2019 г.

— Я сделаю все, чтобы исполнить мечту и попасть в «Формулу-1». Ferrari занимает важное место в моем сердце и в моей семье. Я очень рад , — написал Мик.

Его отец Михаэль Шумахер стал семикратным чемпионом королевских гонок в составе итальянской команды. Мик в прошлом году выиграл европейскую «Формулу-3», а этом сезоне будет выступать в «Формуле-2».

3 января Михаэлю Шумахеру исполнилось 50-лет. С 2013 года «красный барон» находится в коме после тяжелейшей травмы головы, которую он получил на горнолыжном склоне.