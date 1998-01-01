Обновленный УАЗ «Хантер» поступил в продажу

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Усовершенствованный внедорожник обладает устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, а также антиблокировочной системой тормозов.

Фото: Instagram @uazhanter

Ульяновский автомобильный завод начал продажи усовершенствованного внедорожника «Хантер» в пятницу, 1 марта. Как сообщает RG.RU, приобрести такую модель можно по цене от 732 тысяч рублей без учета спецпредложений. С учетом скидок по госпрограммам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» стоимость составит 658,8 тысяч рублей.

В отличие от своего предшественника, модернизированный внедорожник оснащен устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, а также антиблокировочной системой тормозов. Кроме того, на автомобиль установлена коробка передач корейской фирмы Dymos.

Отмечается, что, несмотря на свои технические характеристики, машина остается легкой в управлении для водителей с правами категории В.

Ранее Пятый канал сообщал,  что «АвтоВАЗ» приступил к производству двухтопливной модели Lada Largus.

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