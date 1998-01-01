Политик и «экстрасенс»: Климкин предрек страшное будущее России

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По версии украинского министра, ждать политической погибели РФ нужно со стороны Черного моря.

Фото: ТАСС / Mateusz Wlodarczyk

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил продемонстрировать не только знание своеобразной мировой истории, но и блеснуть географической осведомленностью. Свою эрудированность политик пытался показать на международной конференции по безопасности в Одессе 1 марта. Однако начать мужчина все-таки решил со сверхъестественных наук — и попытался предвидеть будущее России.

— Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него «Бермудским треугольником», — заявил он.

Затем Климкин сделал еще один прогноз, выразив уверенность в том, что Украина «обязательно вернет Крым». Но для этого, считает министр, нужна серьезная подготовка. Политик признал, что ударами только по одной сфере российской политики результата добиться не удастся. Зато если действовать сообща — все получится.

— Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной (сфере — прим. ред.) или в противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе, — уверенно заявил глава МИД Украины.

При этом в своем выступлении Климкин делал акцент на том, что российская сторона якобы «запрещает свободу мореходства» в Азовском море и «атакует украинские корабли», захватывая военнопленных. Вероятно, речь идет о задержании моряков, участвовавших в провокации Киева в Керченском проливе. Но откуда в мирное время у них мог появиться статус военнопленных, Климкин умалчивает.

Впрочем, существует вероятность, что информацию Павел Климкин черпает из тех же источников, что и исторические справки. Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении украинского министра о том, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.

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