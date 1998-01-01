Исторический ликбез по-киевски: Россия и Белоруссия произошли от Украины

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«Сенсационное научное открытие» сделал глава МИД Незалежной Павел Климкин.

Фото: www.globallookpress.com

Глава МИД Украины Павел Климкин помимо своих прямых обязанностей успевает заниматься еще и историческими изысканиями. Но то ли у него на свое «хобби» слишком мало времени, чтобы как следует изучать архивы, то ли в погоне за «научной новизной» он пришел к ряду абсурдных выводов относительно роли Украины не только в  евразийском пространстве. Главный дипломат Незалежной замахнулся и на геополитическую миссию своей страны. Свои «умозаключения» он изложил в статье испанскому изданию Observador.

Во-первых, по мнению Климкина, Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины. Он составляет нехитрую «логическую» цепочку: Украина — это «наследница Киевской Руси», и после ее отделения, «спустя столетия», возникли такие государства как Россия и Белоруссия.

Во-вторых, убежден псевдоисторик, Украина на протяжении всей истории играла «важнейшую роль в формировании Европы и ее ценностей», а принятие в 988 году в Киевской Руси христианства, по мнению Климкина, предопределило европейскую судьбу и ментальность жителей Незалежной.

Более того, Киевская Русь многократно спасала Европу от порабощения, приводя в пример татаро-монгольское нашествие, а также «защиту от Османской империи».

— В данный момент горячее сердце Европы бьется на Украине. Европа переживает моральный кризис, сомневается в собственной правоте, а ее жители уже не готовы в случае необходимости встать на защиту европейских ценностей. Украинцы не только готовы это делать — они единственные, кто отстаивает эти ценности с оружием в руках на поле боя, — пишет он.

Не мог не «проехаться» Климкин и по СССР, от которого бывшая республика получила «историческую травму», так как, по его словам, украинцы на протяжении более чем 70 лет боролись против «коммунистического тоталитаризма» и всегда защищали демократию и европейские ценности.

При этом глава МИД Украины забыл упомянуть и территории, которые бывшая республика СССР получила после Второй мировой войны, и гигантскую промышленность, и оправданный статус главной житницы Союза, и многое другое, что обрела его страна в то время.

Климкин далеко не впервые публично делает себя посмешищем. Как рассказывал Пятый канал, глава МИД Украины ранее сравнил марсиан и россиян.

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