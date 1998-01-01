Видео: боец Александр Емельяненко обматерил инспектора ДПС

Скандально известный боец Александр Емельяненко снова оказался в центре некрасивой истории. Спортсмен разругался с экипажем ДПС, остановившим его во время автопрогулки по Кисловодску.

В сети появилась видеозапись разговора Емельяненко с инспектором. Примечательно, что мужчина даже не утрудил себя выходом из машины – поток отборной брани лился прямо из окна его золотистого Mersedes. Цитировать монолог Пятый канал не находит возможным по этическим причинам.

Известно, что справиться с разбушевавшимся бойцом сотрудники ГИБДД в одиночку не смогли – усмирять Александра прибыл наряд ППС, который задержал скандалиста.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Александр Емельяненко дал «леща» партнеру по мастер-классу.