Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа Игоря Малашенко

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Супруга Владимира Гусинского Елена сообщила, что вдова журналиста и политтехнолога попала в больницу.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Жена бывшего российского медиа-магната Владимира Гусинского Елена сообщала на своей странице в Facebook о госпитализации Божены Рынски после смерти мужа Игоря Малашенко, пишет «МК».

Гусинская написала, что об этом по телефону ей сообщил муж, живущий по соседству с домом Малашенко в местечке Сотогранде. Ранее Рынска сообщала, что отправилась в Испанию, где свел счеты с жизнью ее муж.

Один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании 25 февраля. После смерти супруга Рынска завила о возможной насильственной гибели Малашенко.

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