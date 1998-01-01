Рынска заявила о подозрении в насильственной смерти Малашенко

Светская львица Божена Рынска в интервью Интервфаксу заявила о возможной насильственной смерти своего супруга медиаменеджера и со-основателя телеканала НТВ Игоря Малашенко.

На соответствующий вопрос информагенства вдова ответила утвердительно, добавив, что в Испании проводится расследование по факту его смерти. Кроме того, по ее словам, Малашенко не оставил предсмертной записки.

Данную информацию подтвердили и в российском посольстве в Испании.

— В настоящее время правоохранительные органы Испании ведут расследование обстоятельств произошедшего, — цитирует дипломатов ТАСС.

На своей странице в социальных сетях Божена Рынска заявила, что хочет похоронить его рядом с отцом.

Ранее Пятый канал сообщал, что Игорь Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании в понедельник, 25 февраля. Журналист Тимур Валеев, Ксения Собчак и многи другие из близкого окружения медиаменеджера заявили, что он покончил с собой.