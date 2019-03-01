«Цветы в обмороке»: Собчак с вялым букетом высмеяли в сети

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Российская телеведущая опубликовала сомнительное фото в первый день весны.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Известная российская телеведущая Ксения Собчак решила поздравить своих подписчиков на страничке в Instagram с первым днем весны. Она опубликовала в соцсети фотографию, на которой она изображена сидящей в профиль с букетом цветов. Однако не все фанаты светской львицы оценили публикацию по достоинству.

Как сообщает Утро.ру, подписчики заметили, что на фоне слухов о разводе супруга актера Максима Виторгана сильно похудела и стала выглядеть плохо, некоторые даже отметили, что Собчак перестала за собой ухаживать и позволяет себе выкладывать фотографии, на которых она элементарно не причесана.

Instagram @xenia_sobchak

— На голове как у Волочковой ((((неужели нет денег на укладку?

— Ксения стесняюсь спросить, что с Вашей прической??? — спросили подписчики.

Другие также отметили, что и букет в руках теледивы выглядит унылым и даже вялым… Некоторые даже выдвинули предположение — из-за чего так вышло.

— Такая страшная… Цветы в обмороке…

— Ксения, у вас такая плохая аура, что цветы рядом с вами вянут и высыхают. Вы нехорошая женщина!

— Букет… розы уже давно раскрылись, подвяли, — написали злопыхатели.

Некоторые из подписчиков также оставили обидные комментарии на счет внешности светской львицы. Впрочем встречаются и положительные сообщения. Поклонники журналистки в ответ поздравили Ксению Собчак с первым днем весны.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что экс-супруга Константина Богомолова прокомментировала роман режиссера с Ксенией Собчак.

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