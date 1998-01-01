Экс-супруга Константина Богомолова прокомментировала роман режиссера с Ксенией Собчак

Известная российская актриса Дарья Мороз впервые прокомментировала расставание с режиссером Константином Богомоловым, которого подозревают в романтических отношениях с телеведущей Ксенией Собчак. Звезда призналась, что поддерживает дружескую связь со своим бывшим супругом. Вместе с ним она продолжает воспитывать дочь и работать в одном творческом коллективе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Однако на вопрос о новом романе Богомолова Мороз так ничего конкретного и не ответила. Актрисе не удалось удовлетворить любопытство журналистов, которые мечтали узнать: связан ли развод с новой «пассией» режиссера Ксенией Собчак.
Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак и Константин Богомолов вот-вот объявят себя парой.