Экс-супруга Константина Богомолова прокомментировала роман режиссера с Ксенией Собчак

Известная российская актриса Дарья Мороз впервые прокомментировала расставание с режиссером Константином Богомоловым, которого подозревают в романтических отношениях с телеведущей Ксенией Собчак. Звезда призналась, что поддерживает дружескую связь со своим бывшим супругом. Вместе с ним она продолжает воспитывать дочь и работать в одном творческом коллективе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

— У нас прекрасные дружеские отношения. Мы навсегда останемся близкими людьми и любящими родителями для нашей дочери Ани, — подчеркнула артистка.

Однако на вопрос о новом романе Богомолова Мороз так ничего конкретного и не ответила. Актрисе не удалось удовлетворить любопытство журналистов, которые мечтали узнать: связан ли развод с новой «пассией» режиссера Ксенией Собчак.

— Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь <…> Что касается личной жизни каждого, мы ее не обсуждаем и не комментируем — это личное дело его и мое, — заявила Мороз.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак и Константин Богомолов вот-вот объявят себя парой.