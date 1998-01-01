Видео: Как выглядит изнутри космический корабль Crew Dragon от SpaceX

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Интерьер герметичной кабины пилотируемого аппарата продемонстрировали перед демонстрационным полетом на МКС.

Фото, видео: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало на видеохостинге YouTube видео, на котором представлен интерьер пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon, передает телеканал «360».

В коротком ролике показана кабина аппарата с креслами пилотов и приборной панелью. Корабль предназначен для четырех космонавтов и оснащен солнечными батареями.

2 марта Crew Dragon отправят в беспилотный демонстрационный полет на МКС. Расчетное время пути на орбиту — около суток. Возвращение на Землю Crew Dragon запланировано на 8 марта.

Ранее Пятый канал рассказывал о новом звездолете Илона Маска SpaceX Starship.

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