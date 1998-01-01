Звездолет будущего: Маск показал фото ракеты SpaceX Starship

Генеральный директор SpaceX Илон Маск выложил в своем Twitter-аккаунте снимок на котором запечатлен этап возведения космического корабля нового поколения Starship с площадки компании в Южном Техасе.

По словам Маска — это одна из ступеней ракеты-носителя следующего поколения «Большой сокол» или BFR. Глава SpaceX также рассказал о конструировании двигателей Raptor. Маск подчеркнул, что мощнейшие агрегаты были коренным образом переделаны, двигатели окончательно подготовят к запуску в ближайшее время.

Ожидается, что первый старт космолета состоится весной 2019 года.

Стоит отметить, что читатели страницы Илона Маска в сети без особого энтузиазма отозвались о звездолете. Многие шутили, что корабль похож на елку. Один из пользователей попросил у Маска точные размеры, чтобы, опираясь на мерки, сделать макет космического аппарата для косплея.

Ранее Пятый канал сообщал, что члены экипажа лунного модуля «Аполлон-8» считают планы главы Space X о полетах на Марс невыполнимыми.