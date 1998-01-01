Генетики установили связь между генами и счастливым браком

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Ученые из Йельского университета США выявили участок в ДНК, который отвечает за выработку «гормона счастья».

Фото: www.globallookpress.com

Ученые Йельского университета США установили, что на счастливый брак влияют не только поступки, но и мутации генов, передает РИА Новости.

Речь идет о гене OXTR в ДНК, который отвечает за распознавание окситоцина, так называемого «гормона счастья». Генетики провели эксперимент, в котором участвовали почти 180 пар, проживших в браке несколько десятков лет. У супругов взяли образцы слюны, которые и изучили в лаборатории.

Выяснилось, что ген OXTR существует в трех вариациях — GG, AG и AA. У обладателей первой версии генома лучше распознается окситоцин, что ведет к эмпатии и оптимизму. Для случаев с АА, напротив, характерны стресс и равнодушие к партнеру. Геном с GG делает людей в браке на 3-5% счастливее, чем с АА.

Ранее Пятый канал рассказывал об исследовании американских ученых о смертельной опасности гомосексуализма.

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