Ученые: гомосексуализм смертельно опасен для здоровья

Сотрудники Высшей школы общественного здравоохранения и политики здравоохранения в Нью-Йорке установили, что представители сексуальных меньшинство подвергают свой организм большему риску, чем люди с традиционной ориентацией. Об этом пишут Дни.ру.

В ходе масштабного исследования специалисты изучили поведение и привычки гомосексуалов, бисексуалов и гетеросексуалов. Результаты показали, что первые и вторые склонны к употреблению психотропных веществ и незащищенному сексу, что ведет к опасному образу жизни и смертельным заболеваниям.

Ранее Пятый канал рассказывал о жестокой расправе над пуэрториканским рэпером-геем.