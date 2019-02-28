«Ты проповедник?» На проекте «Последний герой» произошла крупная ссора — видео

, 13:15 Видео 20

Участнику не понравилось, что ведущая Яна Троянова пыталась оценить его действия во время испытания.

Фото: Instagram @posledniy__geroy

Участник шоу «Последний герой» Артур Смольянинов поссорился с ведущей проекта Яной Трояновой из-за того, что та пыталась оценить его действия после одного из испытаний. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Звезда сериала «Ольга», которую выбрали на роль ведущей нового сезона «Последнего героя», сказала Смольянинову, что она наблюдает у него излишнюю жалость к себе.

— Ты проповедник, что ли? Что ты мне оценку ставишь? — возмутился в ответ актер.

Дело в том, что Артур Смольянинов заявил, что будет жить отдельно от остальных участников после того, как его «коллеги» уплыли на плоту без него.

 Страсти накаляются! Кроме реального выживания на диком острове, нас ждали непредсказуемые испытания. Физические, бытовые, спортивные и не только. Артур и Яна выясняют отношения, — подписала в ролик, на котором видно, как Смольянинов ссорится с Трояновой, другая участница, Ирина Безрукова.

 
 
 
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Публикация от Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official)

Отмечается, что новый сезон проекта будет запущен на телеэкранах уже 2 марта.

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