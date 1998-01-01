Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд

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Голливудский актер обвиняет экс-супругу в клевете.

Фото: www.globallookpress.com

Голливудский артист Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд. Об этом сообщает издание Deadline. По информации журналистов, Депп требует от экс-супруги 50 миллионов долларов за клевету. В добавок к этому, актер дополнил иск заявлением, что Херд вовсе не жертва домашнего насилия, а мошенница.

Ранее во многих зарубежных СМИ появлялась информация о том, что «капитан Джек Воробей» предоставил публике доказательства, что не избивал свою жену. Подтверждающие этот факт документы актер приложил к иску против таблоида Sun, который опубликовал статью о его ссоре с Херд, обвинившей его в избиении. Экс-супруга артиста заявляла, что 21 мая 2016 года он бросил ей телефон в лицо, а после и вовсе избил.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Джонни Депп заинтриговал поклонников горячим поцелуем с блондинкой.

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