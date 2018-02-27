США создали «Троянского коня» для борьбы с «высокотехнологичным противником»

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Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что геополитические соперники России определили агрессивный вектор своей внешней политики.

Фото, видео: РИА Новости

Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий «Троянский конь», которая совмещает активное использование протестного потенциала для дестабилизации обстановки с ударами высокоточным оружием по наиболее важным объектам противника. Об этом в субботу, 2 марта, заявил первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

— Они готовятся к ведению войн с «высокотехнологичным противником», с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха, моря и из космоса, с активным ведением информационного противоборства, — приводит его слова ТАСС.

Начальник Генерального штаба отметил, что Вооруженные силы России должны быть готовы как к «классическим», так и «асимметричным» военным конфликтам. Ответом на современные вызовы становится «стратегия активной обороны», которая предусматривает упреждающий удар для нейтрализации угроз госбезопасности, добавил он.

Ранее Пятый канал рассказывал про американскую стратегию «Троянского коня», направленную против России и Китая.

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