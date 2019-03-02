Компания SpaceX отправила в космос частный корабль Dragon-2 с манекеном на борту. Это произошло впервые в истории, сообщает РИА Новости.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 10:49 по московскому времени.

Отмечается, что Dragon-2 совершает тестовый полет в автоматическом режиме. На его борту находится только манекен по имени Рипли. Такое имя манекену компания Илона Маска дала в честь главной героини фильма «Чужой». Корабль должен прибыть на МКС 3 марта.

При удачном завершении эксперимента уже в июле 2019 года состоится первый пилотируемый полет на корабле Dragon-2, который рассчитан на экипаж из семи человек.

Ранее Пятый канал публиковал ролик, на котором видно, как Dragon-2 выглядит изнутри.