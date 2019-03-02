Бывшая жена Гуфа Айза Анохина рассказала о ссоре с мужем на Бали

Популярный бьюти-блогер и певица Айза Анохина уже давно живет со своим супругом на Бали. В социальных сетях девушка не раз хвасталась отношениями и давала подписчикам повод позавидовать ее новому роману с серфингистом Дмитрием.

Однако, оказалось, что семейная жизнь пары не такая уж идеальная. В субботу, 2 марта, Анохина опубликовала в Instagram очередное фото, под которым рассказала о конфликте с мужем. Ссора с супругом произошла, когда они ехали вместе домой на машине. Айза не захотела продолжать спор и вышла из автомобиля прямо на середине пути. Как назло начался сильный дождь, а никакой транспорт не ехал. Однако, не теряя надежду добраться до дома, девушка добежала до ближайшего кафе и вызвала такси.

Певица поделилась с подписчиками эмоциями после ссоры. Блогер призналась, что очень долго восстанавливала свое здоровье, и не позволит его испортить таким нелепым неурядицам. Она отметила, что чувствует себя счастливой и наполненной энергией, даже несмотря на то, что полностью промокла.

— С лица течет вода, и руки все мокрые, но я невероятно счастлива, будто я нашла клад или самый большой бриллиант! Я хочу любить, дружить, веселиться, развиваться, расти (не в ширь), увлекаться, целоваться, обниматься и никогда больше не грузиться и не позволять другим грузить себя, вот! А сейчас доеду до дома и сделаю то, что люблю! Да-да! Уберусь в доме! — написала Анохина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) 1 Мар 2019 в 11:08 PST

Фоловеры певицы поблагодарили любимицу за мотивирующий пост и осыпали ее комплиментами. Поклонники подчеркнули, что с таким характером блогер точно сможет справиться со всеми жизненными трудностями.

— Спасибо тебе большое, ты сделала мой день. С утра настроение не фонтан, все дома, а мне на работу. Так хочется немного отдохнуть, особенно когда болеешь, а тут такой мотивирующий пост!

— Вы отличная мама и хорошая женщина!

— Трудотерапия — то что нужно! Айза не расстраивайтесь так. Такое впечатление, что вы сейчас буквально убедили себя в том, что написали! Вы сильная личность и вы справитесь! — писали пользователи.

Впрочем, чем закончилась неприятная история, девушка не уточнила. Однако фанаты надеются, что супруги помирились, а гармония снова вернулась в семью.

Ранее Пятый канал сообщал, что Айза Анохина показала, как выглядит ее лицо без макияжа и фотошопа.