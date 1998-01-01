В Генштабе знают, как победить американского «Троянского коня»

Россия готова к предотвращению любой из разрабатываемых Соединенными Штатами Америки и их союзниками стратегий. Об этом заявил на конференции в субботу, 2 марта, первый заместитель министра обороны РФ, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, ответом на современные вызовы станет «стратегия активной обороны», предусматривающая упреждающий удар для нейтрализации угроз госбезопасности.

— Проводимая нашими западными партнерами политика вынуждает нас на угрозу отвечать созданием угрозы, планировать в перспективе нанесение удара по центру принятия решений, а также по пусковым установкам, позволяющим осуществить боевое применение крылатых ракет по объектам на территории России, — отметил генерал Герасимов.

Ранее, как сообщал Пятый канал, глава Генштаба рассказал о разработке Пентагоном новой стратегии ведения военных действий. Она называется «Троянский конь» и подразумевает совмещение использования протестного потенциала для дестабилизации обстановки с ударами высокоточным оружием по важным объектам.