Александр Емельяненко признался, что нетрезвым за руль

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Боец ММА также заявил, что не оказывал сопротивления полицейским при задержании.

Фото, видео: Пятый канал

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в субботу, 2 марта, в зале кисловодского суда, где в его отношении рассматривается административное дело по статье «неповиновение сотруднику полиции» признал, что находился за рулем Mercedes в нетрезвом состоянии. При этом спортсмен заявил, что не оказывал сопротивления полицейским при задержании, сообщает РИА Новости.

— Не согласен с рапортами, никакого сопротивления я не оказывал, может, мы и поговорили в какой-то момент на повышенных тонах. Я спортсмен, если я бы оказал сопротивление, на них бы это отразилось, ни на ком нет побоев. Да, выпил, каюсь в том, что сел за руль нетрезвым, — заявил суду Емельяненко.

Ранее Пятый канал сообщал, что жительница Кисловодска рассказала о полицейской погоне за Емельяненко-младшим.

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