Жительница Кисловодска рассказала о полицейской погоне за Емельяненко-младшим

Жительница Кисловодска рассказала о полицейской погоне за бойцом Александром Емельяненко вечером, 1 марта. Спортсмен нарушил ПДД, однако не счел нужным отреагировать на просьбы полицейских остановиться. В результате, когда бойца все же удалось догнать, он устроил скандал и оскорбил инспектора, из-за чего всю ночь провел в участке.

— Мы видели только «хвост». Это все обращало на себя внимание. Кто-то ехал впереди, а они (полицейские) догоняли, — рассказала Галина.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Емельяненко задержан до утра 2 марта. После задержания спортсмен прекратил вести себя вызывающе и начал отвечать на вопросы следователей.