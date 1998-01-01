Жительница Кисловодска рассказала о полицейской погоне за Емельяненко-младшим

, 9:30 Эксклюзивное видео 196

Боец, обругавший матом инспектора ДПС, задержан до утра 2 марта.

Фото, видео: Пятый канал

Жительница Кисловодска рассказала о полицейской погоне за бойцом Александром Емельяненко вечером, 1 марта. Спортсмен нарушил ПДД, однако не счел нужным отреагировать на просьбы полицейских остановиться. В результате, когда бойца все же удалось догнать, он устроил скандал и оскорбил инспектора, из-за чего всю ночь провел в участке.

— Мы видели только «хвост». Это все обращало на себя внимание. Кто-то ехал впереди, а они (полицейские) догоняли, — рассказала Галина.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Емельяненко задержан до утра 2 марта. После задержания спортсмен прекратил вести себя вызывающе и начал отвечать на вопросы следователей.

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