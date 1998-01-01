Видео: Фанаты «Спартака» устроили драку во время матча против СКА

Фанаты московского хоккейного клуба «Спартак» устроили драку прямо на трибуне на матче с петербургским СКА. Инцидент произошел в субботу, 2 марта, во время третьей игры первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча команд состоялась на «ЦСКА-Арене» в Москве. Петербургский хоккейный клуб вел со счетом 4:1, и расстроенные фанаты красно-белых во время второго периода матча затеяли потасовку. Чтобы разнять агрессивных болельщиков, потребовалась помощь сотрудников правоохранительных органов.

В итоге игра закончилась со счетом 2:5 в пользу петербургского СКА.

Ранее Пятый канал сообщал, что московский «Спартак» драматично выиграл второй матч плей-офф против петербургского СКА. Красно-белым удалось отыграть две шайбы и забить победный гол за пять секунд до окончания третьего периода.