Зима продолжается: Март пришел в Петербург вместе с сильной метелью — видео

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2 марта Северную столицу накрыл снегопад.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3652

Морозы в Санкт-Петербурге бьют все рекорды. Не успели жители города порадоваться наступлению весны, как Северную столицу вновь накрыла метель. Гигантские сугробы, крупные хлопья снега, белоснежные деревья — и это все в субботу, 2 марта.

Удивленные петербуржцы не могут поверить, что зима продолжается. Социальные сети заполонили фото и видео мартовского снегопада. Похоже, жителям Северной столицы придется еще долго ждать наступления настоящей весны, а на дворе, судя по всему, стоит февраль, и неизвестно, какие еще сюрпризы преподнесут затянувшиеся морозы.

Ранее Пятый канал сообщал, что пять самолетов не могут приземлиться в петербургском аэропорту «Пулково» из-за сильной метели. Рейсы вынуждены кружить в воздухе, пока не получат разрешения на посадку.

Тема:
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