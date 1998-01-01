Пять самолетов не могут сесть в «Пулково» из-за метели

Метель, которая вечером в субботу, 2 марта, накрыла Санкт-Петербург внесла серьезные корректировки в работу аэропорта «Пулково». В воздухе кружат не менее пяти рейсов, которым воздушная гавань не дает разрешения на посадку.

Предварительно известно, что не могут приземлиться рейсы их Гамбурга, Москвы и Калининграда авиакомпании «Россия».

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Как сообщили Пятому каналу в авиакомпании Pegas Fly, рейс ЕО 147 возвращается в столичный «Шереметьево».

Причиной невозможности посадки является боковой ветер, который приводит к низкому коэффициенту сцепления со взлетно-посадочной полосой (ВПП) и возможной выкатке за ее пределы. Сообщает телеграм-канал «Аварийный Петербург» со ссылкой на своего эксперта из авиации.

Ранее Пятый канал рассказывал, что синоптики предупреждали жителей Петербурга о сильных метелях и морозах в первые выходные весны - 2 и 3 марта.