Видео: Десятки пассажиры Пулково «застряли» в аэропорту из-за метели

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Ряд рейсов отложен из-за сложных погодных условий.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, Пятый канал

Тема:
Погода 3652

Пассажиры нескольких авиарейсов не могут вылететь из аэропорта Пулково. Причиной задержки рейсов стали нелетные погодные условия.

В субботу, 2 марта, Петербург накрыл мощный снегопад, сопровождающийся шквальным ветром. В таких условия поднимать воздушные суда крайне опасно, поэтому семь рейсов из Северной столицы отменено и 19 отложено.

Пятый канал

Часть пассажиров осталась в зоне вылета, некоторых успели уже посадить в самолет. Как сообщают участники событий, они уже несколько часов находятся на своих посадочных местах. Многие оставили надежду на скорый вылет и обустроили себе импровизированные кровати.

Видео: Instagram @anchelochys_massag

Взлетно-посадочная полоса аэропорта также непригодна для маневров — площадку покрыл 20-миллиметровый слой снега. Сейчас сотрудники Пулково в оперативном порядке занимаются очисткой ВПП, работает спецтехника.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что из-за сложных метеоусловий в Пулково самолет выкатился за пределы ВПП при попытке приземления.

Видео: Десятки пассажиры Пулково «застряли» в аэропорту из-за метели

1/4

Пятый канал

2/4

Пятый канал

3/4

Пятый канал

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Пятый канал

Тема:
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