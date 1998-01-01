Фото с места ЧП в аэропорту Пулково, где самолет выкатился за пределы ВПП из-за метели

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России опубликовало фото с места инцидента в петербургском аэропорту Пулково. Самолет Boeing-767 «Узбекских авиалиний» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после посадки. На борту авиалайнера находился 251 человек, в том числе десть членов экипажа. Никто не пострадал.

По информации Пятого канала, самолет рейса HY632 из Ташкента не справился со скольжением и выкатился. Повреждений авиалайнера нет. Сообщается, что полоса является сложной из-за снежных заносов.

В субботу, 2 марта, на Петербург обрушился снегопад, который сопровождается сильным ветром. Из-за этого было нарушено расписание посадки нескольких авиарейсов. Известно, что взлетно-посадочная полоса покрыта мокрым снегом высотой 20 миллиметров.

Пятый канал

Тем временем сообщается, что десятки пассажиров не могут вылететь из Петербурга из-за непогоды. Задержаны сразу несколько рейсов. Например людям, которые собирались улететь в Минск, пришлось три часа просидеть в самолете, после чего их высадили и проводили обратно в здание воздушной гавани.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что самолет «России» улетел в Хельсинки, так как не смог сесть в Пулково из-за метели.