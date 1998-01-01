Фото с места ЧП в аэропорту Пулково, где самолет выкатился за пределы ВПП из-за метели

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России опубликовало фото с места инцидента в петербургском аэропорту Пулково. Самолет Boeing-767 «Узбекских авиалиний» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после посадки. На борту авиалайнера находился 251 человек, в том числе десть членов экипажа. Никто не пострадал.
Тем временем сообщается, что десятки пассажиров не могут вылететь из Петербурга из-за непогоды. Задержаны сразу несколько рейсов. Например людям, которые собирались улететь в Минск, пришлось три часа просидеть в самолете, после чего их высадили и проводили обратно в здание воздушной гавани.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что самолет «России» улетел в Хельсинки, так как не смог сесть в Пулково из-за метели.