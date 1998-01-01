Из-за метели в Москве задержаны или отменены более 30 авиарейсов

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Опасные погодные условия не позволяют вылететь самолетам со всех трех аэропортов столицы.

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Тема:
Погода 3653

Непогода продолжает бушевать над Россией. В Москве из-за сложных метеоусловий задержаны порядка 30 авиарейсов. Более десятка рейсов отменены.

Самолеты не могут вылететь из столицы из-за обильного снегопада и сильного ветра — видимость в подобных условиях практически нулевая, пилотировать воздушные суда небезопасно. При этом корректировка графика коснулась многих самолетов Москвы.

rasp.yandex.ru

Так, вылет из Внуково отложен для семи рейсов. Из Домодедово позже запланированного вылетит один самолет, а еще для 14 рейсы окончательно отменены. В Шереметьево задерживается отправление 11 рейсов.

Схожие проблемы испытывают авиапассажиры и в Петербурге. Ранее Пятый канал сообщал о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями пассажиры нескольких задержанных рейсов, вылетающих из Пулково, вынуждены были провести несколько часов в салоне самолета.

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