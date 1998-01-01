Видео: Сербские футболисты устроили жестокую драку на поле

Скандальный эпизод произошел во время встречи футбольных клубов «Цревна звезда» и «Партизан» в рамках Суперлиги Сербии. Спортивная борьба команд неожиданно превратилась в борьбу физическую.

Как следует из фрагмента трансляции матча, представители двух команд устроили драку прямо во время игры. Игрок «Партизана» во время борьбы за мяч оттолкнул рукой соперника — это и стало поводом для того, чтобы наброситься на молодого человека с кулаками. При этом секундами ранее два игрока «Цревна звезда» достаточно спокойно отнеслись к куда более жестким столкновениям.

Драка настолько разгорячила спортсменов, что разнимать их пришлось всем присутствующим на игре, включая тренеров и рефери.

Ранее Пятый канал рассказывал о драке хоккейных болельщиков. Преданные поклонники московского «Спартака» сцепились с фанатами петербургского СКА прямо на трибуне во время матча.