Видео: Во Владивостоке сгорел популярный ресторан

Во Владивостоке сгорел популярный ресторан «Небесный замок» на улице Никифорова. Возгорание произошло около 9 часов утра в воскресенье, 3 марта. Спустя час пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара превысила 400 квадратных метров.

В результате ЧП пострадал один человек. Что стало причиной инцидента — пока неизвестно. Обстоятельства выясняются. На месте пожара работали восемь единиц техники и более 30 спасателей.

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