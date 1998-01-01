Потерявшие дома при пожаре в Дагестане получат по 100 тысяч рублей

, 13:08 Видео 35

Огонь уничтожил 17 домовладений, где жили 64 человека, в том числе семеро детей.

Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

Тема:
Пожар в Дагестане 8

Больше десяти семей остались без крыши над головой в результате мощного пожара, который произошел подно вечером 1 марта в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана.

У меня все сгорело, ничего не успел вытащить, даже документы остались. Дома отца и сестры тоже сгорели. В чем вышли, то и осталось, — рассказывает местный житель Магомед Абхуликов.

По словам школьной учительницы Мадины Магомедовой, пожар начался с хозяйственной постройки, но всего за пол часа охватил все соседние дома.

— В первую очередь хотела бы поблагодарить всех — от пожарных до шестилетних детей, которые носили ведра с водой. Без их помощи поселение бы полностью сгорело. Я такого пожара никогда не видела, — сказала она.

В МЧС сообщили, что всем пострадавшим будет выделена единовременная помощь в размере пяти тысяч рублей на человека, а утратившим имущество семьям выплатят по 100 тысяч рублей (50 тысяч в случае частичной утраты имущества).

В тушении принимали участие расчеты трех ближайших пожарных частей, спасатели и местное население. Доступность к месту пожара была очень сложная, пришлось прокладывать рукавную магистраль длиной до 250 метров. Огнем уничтожил 17 домовладений, где проживали 64 человека, в том числе семеро детей. Жертв нет, — заявил начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов.

Погорельцы временно расселены по родственникам. В ближайшее время они получат теплые вещи, посуду, матрасы и кровати. Ранее Пятый канал рассказывал, как жители Дагестана организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Тема:
Пожар в Дагестане 8
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