Пассажир самолета авиакомпании «Сибирь», который должен был вылететь из Кемерово в Москву, поднявшись на борт прокричал, что воздушное судно заминировано. Об этом сообщает Интерфакс.

По информации агентства, более 120 пассажиров были экстренно эвакуированы, сейчас лайнер обследуют сотрудники экстренных служб. Инцидент произошел около 4:30 по московскому времени (8:30 по местному времени — приме.ред.). Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что СК проводит проверку по факту выката судна «Узбекских авиалиний» за пределы ВПП.